並非每隻寵物貓都能得到主人的愛護。 有港媽最近在社交平台發文慶祝愛貓的13歲生日，指貓咪是她10年前領養回家，當時貓咪又灰又臭，還斷了一隻犬齒。在她和家人的愛護下，貓咪才慢慢蛻變成一隻仙氣貓，完全看不出以前落魄的樣子。

November剛被媽有回家沒多久，身體仍然消瘦。（受訪者提供）

10年前，港媽阿May在「香港討論區」的寵物領養區塊看到一位貓主發文，指急為家中白貓尋領養，於是馬上聯絡貓主。她憶述當時帶貓咪回家前，只知道牠是隻年約一歲的中長毛白貓。

阿May接受《香港01》訪問表示，當年跟貓咪的前主人相約在街上交收，「好記得當日我俯身望向貓籠，準備拿出利市給對方，結果他將貓籠放在地上就轉身離開，頭也不回。」她為貓咪取名「November」，隨後帶牠到診所體檢。醫生表示牠非常骯髒，「前主人沒有清理牠發情的分泌物，尾巴沾到一條硬物似的，全身都惡臭。」而且牠還有一隻斷了的犬齒。她及後於網上問及前主人斷齒的因由，結果對方卻爆出令她萬分生氣的答案！

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我嬲到講粗口！係咪黐X線㗎！咁樣剪佢隻牙？ 貓主人阿May

花數千買電線火牛

「當年iPad的火牛是連線火牛，我女兒被牠咬斷了6、7條火牛線。」數百元的火牛、隔一陣子就要換新，就連商店職員也不禁問她：「你又買？」不過她從沒有責怪November，只是默默把家中電線加上保護套，避免悲劇重演。

November在阿May和家人的愛護下，慢慢蛻變成一隻仙氣貓，現在完全看不出牠昔日落魄的樣子。阿May把November的故事分享到facebook群組「天下貓貓一樣貓」之後，不少網民都大讚牠長得越來越漂亮，得悉November身體開始轉差，網民亦為牠打氣，希望牠可以健健康康。

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，分享貓狗的感人故事、照片到「歲月神偷」專欄，與讀者分享貓狗成長經歷。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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