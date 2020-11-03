狗肉冒充牛羊肉製飯盒出售　偷狗男被捕懲罰過輕　惹網民鼓譟

狗狗這麼可愛，為何要吃牠們？ 上月（10月）23日，在網上有段影片被瘋傳，當中指有一男子偷狗屠宰，然後製成飯盒，並當作是牛、羊、豬肉來出售圖利。當有動物保護人士到場了解情況時，男子態度惡劣並斥「你算啥？（你算是什麼）」，動保人士只好找城管協助，最終竟然只作了一個令人感到氣憤的懲罰。

這宗掛羊頭賣狗肉的事件，發生在10月23日的河南鄭州。從影片中可看到，有動物保護人士上前質詢一名男子，指他出售的所謂羊、牛、豬肉飯盒，其實是用狗肉製成。

當問及他是否有牌小販，是否有製造食物相關執照時，該男子坦言沒有。最終動保人士通知城管並要求處理，但城管所作出的所謂懲罰極為寬鬆，引起網民鼓譟不滿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民對於這事件表示極憤怒，怎可以讓狗隻隨意被偷去被殺害。更有網民分析，如果狗隻是偷回來的話，這樣犯案的成本便相當低。而且許多偷狗的人，更是用毒針刺或投毒向狗隻，令牠們沒法動彈。這樣沒任何衛生檢疫下便給人吃，情況其實極為可怕。

網民亦質疑為何會對該男子這麼寬容：「簽訂保證書，再也不殺狗？這有什麼用？」、「偷狗、販售未檢疫的東西冒充牛羊肉不該拘留嗎？」、「好殘忍！這種人必須嚴懲。」、「偷别人家的狗，最後就是一個保證書就可以嗎？」、「這種人的保證書有意義嗎？」

【為何會有人吃狗肉！慎入！圖片可能引起不安。網上流傳今年狗肉節的圖片，狗狗被當成豬牛般被屠宰食用】

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【國際動保組織Humane Society International（HSI）義工到了玉林，並從商販手中救出了10隻將被烹煮的小狗。義工坦言：「不敢相信有人想要吃這些可愛小寶貝。」慎入！！部分圖片可能引起不安，敬請注意！！】