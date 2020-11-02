狗媽媽產後遭遺棄「生人物近」　健碩暖男耐心溝通　結局..

養動物應該是一生一世的事，絕不輕易放棄。 早前，有人發現一隻棕色母狗在徘徊，身旁還有幾隻幼犬，於是便致電當地動保組織希望幫到牠們。當義工趕到時，發現母狗顯得很飢餓，在食物的餌誘下，最終成功救起牠們。

這個窩心的救狗故事，發生在塞爾維亞的一條公路旁。早前有市民發現，路邊有隻棕色母狗一直在徘徊，身邊似乎還有小狗，雖然想餵牠們，但母狗警戒心很強，一再發出吠叫聲嚇退了好心人。

由於擔心狗狗們沒東西可吃，於是便致電了當地的動保組織Dog Rescue Shelter Mladenovac。當義工到場後，不斷嘗試接近，用食物和溫柔的聲線釋出善意，終於化解母狗的戒心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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大家看到義工身型健碩，與小狗們反差很大。但暖男義工輕吻小狗一幕極暖心，獲網民激讚他是英雄，救起了無助的狗狗。

在獸醫檢查後，狗狗們都身體健康，3隻小狗原來有2隻是女生和1隻男孩。牠們現階段由暫托家庭照顧，並等待在合適家庭認養。每隻狗都應有幸福的家，你願意給牠們嗎？

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