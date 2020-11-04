狗狗迷路200天被關進收容所　受疫情所累無人認養　牠竟因禍得福

4月初，有隻不請自來的流浪狗去到一戶人家中，像是要找個休息的地方。由於屋主不知如何處理，於是聯絡了當地收容中心。在義工到場後，發現這小狗相當親人友善，因此義工很順利地帶牠走，並着手替牠尋找合適的家。但事情還未完結...

當大家以為這是隻流浪狗時，牠的爸爸卻突然出現了。

這個峰迴路轉的故事，發生在美國田納西州。今年4月時，一隻流浪狗闖到一戶人家中，企圖趴下來休息。由於屋主不懂照顧狗隻，於是乎聯絡了當地的動保機構Washington County Animal Shelter。義工接到通知後到場，發現這是隻相當親人的混種鬥牛犬。牠沒有反抗，因此很順利便跟着義工回中心。

滿以為只要替狗狗覓新家便算大功告成，沒料到這時小狗的主人突然出現。由於小狗身上沒有晶片。一時間難以判斷他是否狗狗的主人，直到這男子來到收容中心，把一項重要證據拿出...

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義工們親眼目睹這感人的重逢時刻：「很明顯，Blue認識這個男子，當牠見到有人靠近時，牠以一種不敢相信的神情愣住了，彷彿是在說『我能相信我的眼睛嗎？我沒看錯嗎？』，隨後Blue便高興地撲向這男子，向牠親吻着。喜極而泣的場面，令我們都相當感動。」

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【有留意過泰國男醉酒後強拐浪浪回家的事嗎？點擊圖片放大看，當初黑色浪浪是如何來到Nong家】

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