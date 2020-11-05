寵物就像家人一樣，面對牠們離世，都會令主人悲慟不已。 台灣有貓主早前表示，家中愛貓「MiMi醬」一直患有腎衰退，今年9月突然出現血尿，身體變得癱軟無力，主人隨即將牠送院。留院期間，醫生曾經替MiMi醬進行2次急救，並指牠可能隨時都會休克，建議主人放棄急救。看到愛貓如此難受，主人感到非常傷心，最終做了一個最痛心的決定……

MiMi醬性格乖巧，是家中的大哥哥，經常幫爸媽照顧其他貓咪。（YouTube＠汝汝與杉杉的魔法小舖）

台灣貓主在YouTube頻道「汝汝與杉杉的魔法小舖」表示，MiMi醬原本是流浪貓，兩年前跑到一戶人家屋簷下避雨，因而牽起他們的緣分，隔天貓主一家人找到了牠，將牠收編，亦因為認識了MiMi醬，令爸媽走入拯救浪浪的世界，一直拍片提倡領養代替購買，期後更陸續收養了３隻唐貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

MiMi醬一直患有腎衰竭，要定期到診所覆診，早前牠身體情況轉差，一度貧血需要輸血急救。今年9月，MiMi醬上廁所時突然排出血尿，呼吸非常急促、心跳亦變得很快，爸爸立刻開車將牠送院，而媽媽則留在家中照顧發高燒的女兒。醫生指MiMi醬情況很差，要進行急救，爸爸非常心痛又無能為力，只能不停與牠對話，在身旁鼓勵牠。媽媽亦透過視訊電話為MiMi醬打氣，希望牠能撐過來。

後來醫生致電主人，指MiMi醬隨時都會休克，建議放棄急救，看到愛貓如此辛苦，爸爸悲慟不已，最終下了一個最虐心的決定……

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最後MiMi醬因腦缺氧而失去心跳，回到貓星球。爸爸：「MiMi醬，我們很想你，希望你過得更好，如有來世，請你再來當我們的孩子，讓爸媽知道你回來了，讓我們繼續照顧你。」

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁亦歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，訴說與毛孩的點點滴滴。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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