雪橇犬｜哥哥做功課常「借尿遁」　媽準備施棍刑　汪竟一掌制止？

雪橇給人的感覺常是傻氣滿分，頑皮的性格，但其實牠們對主人非常忠心，會盡一切所能保護主人。 台灣有狗主在社交平台表示，她早前在家教導兒子做功課時，因他不專心，於是她準備拿起小棍子打兒子，這時候雪橇突然走去兩人中間，以肉身擋著媽媽，並一掌按住試卷，最後更做出人性舉動，令媽媽秒速崩潰。

雪橇「丁哈哈」性格活潑，與家人感情很好，最愛跟哥哥玩。（受訪者提供）

台灣狗主陳小姐接受，雪橇「丁哈哈」現時接近10個月大，性格乖巧，非常愛護家人。早前兒子寫功課不專心，一邊玩擦膠一邊玩鉛筆，半小時內更去了五至六次廁所，明顯不想做功課，令媽媽非常生氣：「我問他課本上的內容，他竟然都答不出，但明明之前認得。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來媽媽準備拿起棍子打兒子的手心，哈哈就瞬間跑過來擋在哥哥面前，不准媽媽施棍刑。媽媽：「牠體重22公斤，我推不走牠，所以我也就不打兒子，將棍子放旁邊，開始對兒子碎念。」

但原來哈哈仍然擔心小孩的安危，當女兒後來問媽媽功課時，才剛放下試卷，哈哈立即坐下，一掌按住試卷，感覺就像說「萬大事有商量」，令媽媽很無奈，之後哈哈還做出這個人性舉動護主……

▾▾▾點擊圖片放大看，媽媽準備向兒子施棍刑，雪橇哈哈一掌按住試卷，並做出護主的行為！▾▾▾

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網民見看到照片後，紛紛笑指「阿拉顧家」、「家有一狗就有盾牌」、「真的忠心的毛小孩啊」、「那個手有夠可愛的啦」、「會認真保護哥哥～好聰明的二哈」、「笑死，跟小孩感情很好」、「眼神超帥～霸氣啊」。

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