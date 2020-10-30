雪橇犬姐妹回家見老虎嚇到崩潰　爸用奇招安撫　一天後劇情急轉彎

西伯利亞雪橇犬的外表看起來威風，實際上卻是一名膽小鬼！ 韓國有位飼主日前在其YouTube頻道上載了一段影片，想測驗家中兩隻雪橇犬遇上老虎的反應，於是買了一隻老虎公仔回家，結果牠們的反應超出所有人的意料！

韓國大受歡迎的網紅雪橇犬「Latte」和「Sweet」。（Instagram圖片：dalkom_latte_）

韓國有位飼主家裏養了兩隻西伯利亞雪橇犬姐妹，分別是「Sweet」和「Latte」，他時常會把兩隻狗狗生活的日常拍成影片，放到YouTube跟網民分享。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，他忽然好奇想知道狗狗遇上「老虎」會發展出怎樣的狀況，於是帶了一隻巨型的老虎公仔回家，結果兩隻狗狗的反應出呼他意料之外！

虎公仔：「哈囉！我是這是實測的主角：假虎！」（YouTube影片截圖：달콤한라떼SweetLatte）

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假虎公仔遠看非常像真，而且它的「體型」非常具大，Sweet和Latte看到它後，嚇了一驚，不敢靠近。爸看到牠們那麼害怕，於是用千方百計逗牠們，即使爸拿出牠們最喜歡的零食，牠們仍然無動於衷，幸好爸後來想出奇招，牠們才跟假虎成為朋友。

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傻氣絕對是組成雪橇犬的重要元素，牠們時常都做出「出人意表」的行為，實在沒辦法找到比牠更傻的狗狗！日前有網民在社交平台分享了幾張二哈跟玩具車的照片。別以為狗狗整天咬著玩具，就代表牠喜歡它，牠背後可能有著難以告人的蠢祕密。

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居住在台灣的雪橇犬Sora，日前趁著媽外出洗衣服時偷溜出門，及後家人搜遍住處附近都找不到牠，直至回家聽到牠的聲音才發現牠跑到屋外的水溝裏！而且還變種成一隻巨大灰鼠......

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這隻叫Tydus的阿拉斯加雪橇犬，小時候的樣子真的像毛公仔般，最喜歡就是討抱撒嬌。沒想到幾年時間過去，牠成長得很快很健康，現在的牠雖然同樣愛討抱，但媽媽已心累地表示：抱不動了！

【點擊圖片看這隻雪橇犬的成長過程，果真是歲月不留人啊！】