打從第一日養寵物，就已經是一生的承諾，無論遇到什麼事情，主人都不會放棄毛孩。台灣有網民在社交平台表示，自己年初癌症復發，並已經踏入第四期，面對死神再次來臨，她無從選擇，但為了家中的柴犬「Hana」，自己會努力戰勝癌症。早前她出院後身上插著引流管，Hana亦仿似知道媽媽患癌，由昔日的貪玩黑柴，變為暖心狗狗，更對媽媽做出最人性舉動。

Hana現時接近1歲半，性格溫馴及聰明。(受訪者提供)

台灣狗主Elsa接受《香港01》訪問時表示，自己一直很喜歡狗狗，但自從家中貴婦狗離世後，她10年來都不敢再養狗，只有閒時幫忙做暫託義工。Elsa身兼多病，16年前已經切除大腸，之後定期追蹤病情，6年前又確診第二期乳癌，最後痊癒，並踏入癒後期，故此身邊朋友鼓勵她再養狗，機緣巧合之下，她遇上了Hana。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

天意弄人，Elsa年初癌症復發，並已經確診第四期，需要再度留院。早前她出院回家後，身上插著引流管，亦有濃濃的血味。Elsa指：「Hana以前會對我撒嬌，討抱，很是貪玩，但我這次回家後，牠一反常態，性格有重大改變。」

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放不下狗狗

Elsa指，自己已經向家人及朋友交待好所有事情，惟始終放不下Hana：「牠只要我這個媽媽，什麼人都不跟，所以我要努力好起來。」Elsa也很感恩，Hana令她有動力再次站起來，面對自己的病痛：「即使自己的生命正在倒數，我亦希望今年內，能夠改裝自己電單車，帶著Hana去環島，珍惜我們還有的日子。」

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁亦歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼▼同場加映：有網民分享，家中18歲老柴離開的悼念文。雖然牠已去了彩虹橋個多月，但媽媽仍念念不忘牠。媽媽每天一個習慣性的動作，總會勾起與牠一起的回憶。▼▼▼

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▼▼▼黑柴「閃電俠」繪畫了超獨特的「魔法陣」！點撃圖片放大看▼▼▼