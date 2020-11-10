60kg洛威拿慢慢6年前樣貌曝光　牠曾住收容所　瘦如骷髏沒規矩

生命是充滿奇蹟，你的愛可以令毛孩一生改變，千萬不要輕易放棄任何一個生命。 提起洛威拿慢慢，相信喜歡狗狗都人都早有所聞。雖然牠是隻健碩的狗狗，但卻是相當友善，喜歡小動物，加上很有喜感的樣子，令不少人不遠千里而來，特意來探訪牠。但不說不知，其實慢慢曾經在收容所裏住過，甚至是瘦如骷髏。

貪吃的慢慢，每次有東西吃，都是滿臉口水。（fb@洛威拿〝慢慢〞）

生活在台灣南投縣的洛威拿慢慢，是隻充滿喜感的狗狗，牠去到哪裏，歡笑聲便隨之而至。現在的慢慢，是隻近60kg的健壯狗狗，但其實6年前的牠並非這樣。

6年前的慢慢，曾經被人遺棄在收容所，當時的牠兩歲，體重只有27kg。收容所職員對牠的評語是：對人友善、活潑、對小動物很激動。不過，在命運的安排下，牠遇到了充滿愛的媽媽。在領養這6年，慢慢的改變大家是有目共睹的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事實上，媽媽家裏除了有洛威拿慢慢外，還有另外3隻狗狗，都是被人遺棄接回家的。媽媽表示，「教育狗兒不是我的專門，不過時間加上耐心以及平台上所得到的訓練常識，相信『慢慢』會成為一隻人見人愛的洛威拿！」

▾▾▾點擊圖片放大看，洛威拿出外散步，不慎踩到同伴大便，被媽媽罵完後，突然露出超無辜臉！▾▾▾

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大家都看到慢慢的改變，牠由瘦變肥，由不聽話變乖巧，這都是媽媽培育得好的結果。網民也感受到慢慢的改變，紛紛留言讚揚。「是愛改變了慢慢的眼神、笑容，嗯……還有體型」、「慢娘是慢慢的大大恩人，也是親娘沒錯」、「慢慢娘真的很用心在照顧」、「遇到愛心媽媽，可以吃飽飽睡滿滿」、「謝謝你給牠愛，讓牠幸福」。

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慢慢經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」

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慢慢渴望到學校上課等校巴，縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。