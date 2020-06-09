60kg洛威拿一身學生裝去上學　保母車阿姨一句拒絕　牠險些哭出來

台灣網紅洛威拿慢慢每次有新照片分享，都會吸引大批粉絲留言。這次與大家一起回顧，牠渴望到學校上課等校巴的照片。縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。

我想讀書！（fb@洛威拿〝慢慢〞）

這隻生活在台灣南投的洛威拿慢慢，不時有新搞作引人注意。早前牠便曾全副學生裝，一心一意隨小朋友上保母車到學校，怎料卻慘遭保母車阿姨，一句無心的說話拒絕，幾乎令60公斤的慢慢哭了出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看慢慢等校巴的樣子，看來牠真的很想到學校和小朋友一起玩呢？】

+ 2

大家都知道慢慢表情多多，寵主經常替慢慢悉心打扮。這次慢慢以一身學生造型，背着書包，口上咬着奶嘴，靜靜在巷口等校巴到來。

當保母車停在牠跟前，小朋友都已上車後，保母車阿姨卻淡淡地說了一句：「車子的位置可能也擠不下。」結果慢慢只能呆站原地，目送車子離開，一副欲哭無淚的樣子。

寵主表示：「司機阿姨應該是幼稚園的園長，她一看到慢慢手機立馬就拿出來狂拍......一旁的老師應該也傻眼，我還聽到娃娃車老師說，車子的位置可能也擠不下。」

為何不讓我上車？（fb@洛威拿〝慢慢〞）

網民看到這些相片後，都被慢慢的反應逗得樂了。「超級可愛的小朋友」、「幼稚園容不下60公斤小朋友」、「絕對不是超齡，只是超重問題」、「你搭錯車了！塞了奶嘴，應該是上托兒所的小朋友」。

▾▾▾點撃圖片放大：看慢慢的優雅泳姿▾▾▾

+ 3 + 2

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

今年1月底秘魯一輛油罐車發生意外漏油，並引起大火。當時Jean Alvarez全家已及時逃出，但發覺愛犬沒走出來，於是闖進火海把狗狗救出...