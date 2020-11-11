寵物突然病逝，主人必定傷痛不已。若能親歷牠們回來，你又會相信眼前的一切嗎？台灣有貓主早前在社交平台發佈影片提及，愛貓「MiMi醬」一直患有腎衰退，9月時突然出現血尿，情況危殆，醫生曾經替牠進行兩次急救仍不果，最後建議主人放棄。在MiMi醬頭七當日，主人在家經歷MiMi醬回魂的種種痕跡，令他非常感動。

MiMi醬早前排血尿，呼吸非常急促、心跳亦變得很快，急需入院治療。（YouTube＠汝汝與杉杉的魔法小舖）

台灣貓主在YouTube頻道「汝汝與杉杉的魔法小舖」表示，兩年前在街上遇到流浪貓MiMi醬，一見鍾情將牠收編。MiMi醬性格乖巧，是家中的大哥哥，經常幫爸媽照顧其他貓咪，深受主人喜愛。MiMi醬一直患有腎衰竭，要定期到診所覆診，早前牠突然出現血尿，需要入院急救。惟醫生替MiMi醬急救兩次後仍失敗，並指牠隨時會休克，建議主人放棄。最後MiMi醬因腦缺氧而失去心跳，回到貓星球。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

MiMi醬離世之後，爸爸將牠的骨灰放置在牠平時休息的陽台，每天都跟牠聊天，訴說著不捨之情。在牠頭七當日，爸爸更特意擺放貓罐頭及乾糧，希望迎接MiMi醬回家。結果當晚發生了一連串奇怪的事情，令主人深信MiMi醬回魂……

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面對MiMi醬回魂，爸爸指：「一切都非常不可思議，以前我完全不相信頭七回魂，但經過當晚，我發現人不能太自以為事，世界存在著太多未知的事情，當你體會了就能明白，很多事都不是我們可以解釋。」

雖然時間無法沖淡爸爸對MiMi醬的思念，但爸爸指會把悲傷化為動力，牠的精神將一直陪伴他們，但願MiMi醬在彩虹橋活得安好。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：早前MiMi醬9月突然出現血尿，身體變得癱軟無力，主人隨即將牠送院。醫生曾經替MiMi醬進行2次急救，並指牠可能隨時都會休克，建議主人放棄急救。看到愛貓如此難受，主人最終做了一個最痛心的決定……▼▼

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