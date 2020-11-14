雪橇犬做「花仔」陪行紅地毯走失　媽叫停婚禮通宵找3天　結局…

結婚是人生大事，主人想寵物一起見證都是人之常情，但原來除了一對新人會緊張之外，連狗狗都會呢！外國有狗主大婚當日，誠邀家中雪橇「Rocky」擔任花仔一角，陪自己走紅地毯，誰知Rocky太過緊張，居然從伴郎手上掙脫走失。主人知道之後，馬上暫停婚禮尋找愛犬，但找了良久都不果，唯有匆匆完成婚禮儀式，再通宵搜尋３日！

Rocky長得非常可愛，性格乖巧，與主人感情非常好。（Instagram@stepfunny426）

外國狗主Stephanie Woodward在社交平台表示，父親在她16歲時就離世，自此家中的狗狗Rocky就成為她的心靈支柱。日前Stephanie大婚，特意安排這位最重要的家人，代替父親陪自己走紅地毯。原先Rocky亦為此而感到非常興奮，但婚禮開始之前，Rocky擔心自己無法擔此重任，竟然從伴郎手上掙脫。眾人隨即合力想捉回Rocky，但無奈牠跑得實在太快，現場亦非常混亂，最後Rocky在人群中消失得無影無蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

新郎新娘得悉Rocky走失後，立即暫停婚禮，並尋找愛犬，但他們找了很久，都沒有看見任何狗影，唯有先盡快完成婚禮，再繼續找Rocky。除了請親朋好友留意狗狗的身影外，主人還直接睡在教堂，生怕狗狗跑回來時，會找不到他們，Stephanie更在社交平台懸紅近4000港幣向網民求助……

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Stephanie不禁淚崩：「Rocky對我非常重要，我不能失去牠，非常感謝所有幫過我們的人！」與Rocky團聚後，主人終於可以放心渡蜜月了！

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