許多貓奴都有這麼一段的經歷，明明剛收養小貓時，牠是這麼纖瘦可愛。沒想到幾年時間，牠外表的改變不禁令人懷疑是遇上了詐騙集團！貓咪肥胖得根本像是被人掉包了！

這次分享的肥貓故事，來自台灣桃園，主角是喵星人「宋阿虎」。牠一歲多來到姐姐家中，當時呆萌可愛的樣子，完全是萬人迷的小鮮肉。但沒想到歲月不留人，阿虎長大後除了身材發福外，還常露出厭世大叔臉，令人直呼回不去了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，宋阿虎這些年來的改變，從呆萌到大叔臉，全因為被愛緊緊包圍】

這七年之間，阿虎到底發生了哪些事？ 於是我寫下了以下的貼文： 歲月是把殺豬刀。 從__________變成_________的中間，到底發生了什麼？ 宋小姐

網民的答案各自各精彩，但大都圍繞在小鮮肉與大叔。對於貓咪變胖的改變，網民們都超有共鳴。這種像遇上詐騙集團的經歷，哪個貓奴不曾遇上！

網民們紛紛留言，並分享家中貓咪改變照片。「感覺每隻貓貓都是詐騙集團」、「從萌物變猛虎」、「明明以前笑臉迎人……」、「滿滿歧視的眼神」、「厭世臉同樣很可愛死」、「我想只是吃罐罐前後差異啦」、「快撥打防詐騙專線」、「經過歲月的洗禮，人生的磨練，變成有故事的大叔」

▾▾▾往下拉繼續看其他寵物長大後樣子崩壞的故事▾▾▾

台灣有貓主早前因要事出門，由弟弟負責照顧家中3隻貓貓，誰知她回家後，發現其中一隻摺耳貓「本丸」體重暴升2公斤，連耳朵都變直了，完全不認得牠，令她不禁慨嘆「我不在家你就這麼開心嗎？」!

▾▾▾點擊圖片放大看，摺耳貓本丸在主人離家1個月後的暴肥樣子！▾▾▾

+ 29 + 29 + 29

早前本地貓義工Samara分享自己之前暫託的一隻流浪貓咪「珍珠」 由入屋到找到領養人前後大約一個月，已經由醜小鴨變為「天鵝」。當Samara見到領養人傳來珍珠現時的照片，都表示不敢相信，牠就是昔日的珍珠。

▾▾▾點擊圖片放大看，流浪貓珍珠的轉變過程！▾▾▾