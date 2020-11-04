一見鍾情三色貓　媽拒理家人反對收編　入屋後喵臉腫3倍頸部消失

俗語話女大十八變，但如果時間只是3個月，又會否變得太快？台灣有網民早前在社交平台指，3個月前，她在網上看到有人出帖文指，希望有人可以收養他家附近的流浪貓，她見到貓咪照片後，心裡就有一個直覺「牠要跟我回家」，於是她餵養一星期之後，就不理家人反對，果斷將貓咪帶回家。誰知3個月後，貓咪臉部腫脹近3倍，頸部更消失了！

流浪貓咪「酥酥」大約2-3歲，是一隻母貓，長我非常可愛，性格非常親人。(Instagram@susucat.ss)

貓主酥媽接受《香港01》訪問時表示，她平時也有餵養過流浪貓，看過的送養文也不少，但酥酥是第一個讓她強烈覺得「想給牠一個家」的貓貓：「可能就是緣分吧。」她憶述，當時網上看到照片後，就抱著一絲希望，騎單車尋找酥酥：「沒想到真的被我找到跟圖片一樣的背景位置。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

騙長輩貓貓只暫住

於是酥媽拿著肉泥試著找找，沒想到才蹲下來看第一台車底，就看到渾身髒兮兮的酥酥正在車底睡午覺：「我喊了一聲喵，牠立刻醒來對著我叫，之後我去餵養了牠一兩個星期左右，直到有一天下雨打雷，我看見牠非常怕雷聲，為了躲雨又躲回車底，我就決定要將牠收編。」

酥媽坦言，當時接酥酥回家，遇到家中長輩的反對：「因為他們以前沒有接觸過貓咪，怕牠弄亂環境，我也向他們保證隔天會找朋友家讓貓暫住。」誰知可愛又親人的酥酥只用了一晚時間，就把長輩收服，不用再搬家。但酥媽完全沒想到，酥酥只是入屋3個月，臉部已經腫脹近3倍，連頸部都消失了！

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酥媽表示，酥酥剛撿到的時候重3.8公斤，入屋後，好吃好睡現在已經4.6公斤，牠不算是很胖的貓貓，只是骨架小、腿短和臉圓，看起來就肉肉軟軟的。酥媽指出，他們一切飲食都是以酥酥的健康為大前題，「我認為酥酥變那麼多的秘訣就是，我們用滿滿的愛照顧牠」。

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，分享貓狗的感人故事、照片到「歲月神偷」專欄，與讀者分享貓狗成長經歷。

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台灣有貓主分享家中浪貓「泡泡」被收編後，身形完全走樣，6個月大時體重已逼近5公斤，是她養過的貓之中最易養肥，簡直就是「基因大爆發」。

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早前本地貓義工Samara指自己之前暫託的一隻流浪貓咪「珍珠」 由入屋到找到領養人前後大約一個月，已經由醜小鴨變為「天鵝」。當Samara見到領養人傳來珍珠現時的照片，都表示不敢相信，牠就是昔日的珍珠。

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