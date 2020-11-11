飲食界有大胃王小林尊，原來貓界都有一個呢！日前有貓主在社交平台分享，養了家中英短「花生」4年，牠已經由昔日的可愛小貓，演變成為貓界小林尊，面部腫脹了幾倍，崩壞程度簡直令媽媽嚇呆，亦不禁慨嘆「牠肥到嗰下盤可以擺幾圍」。

小時候的花生非常可愛，擁有一雙水汪汪的眼睛。（受訪者提供）

貓主Kit 接受《香港01》訪問時憶述，花生小時候貪玩好動， 經常在屋內亂跑亂跳，喜歡跳上主人背脊，又喜歡追貓棒。Kit指4年前在寵物店見到花生，牠當時3個月大，體形只有她手掌一樣大，非常可愛。但花生回家後，才將真性情完全暴露出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kit：「因為我們要上班，所以會長放乾糧，一日會餵兩次乾糧，再加風乾雞肉給貓咪，花生常常吃得津津有味。」但原來花生每次除了吃自己的糧食之外，也會一併將貓弟弟吃剩的貓糧全部清空，「通常兩個碗都會畀佢清哂」，花生的胃簡直就是黑洞！

貓界小林尊的花生磅數一直有增無減，早前更被獸醫温馨提示，不要再肥下去，令媽媽非常崩潰。Kit：「花生除了吃量驚人之外，亦經常在家不動。牠愛躲在房裏睡覺，還會有鼻鼾，有時牠都會將小紙球踢來踢去，但追一會兒又要坐低休息，之後再瞓低抖抖。」面對花生極度崩壞的樣子，Kit形容「牠肥到嗰下盤可以擺幾圍」……

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對於花生的過肥問題，Kit指如果現時見到花生偷吃弟弟的乾糧，會即刻責備牠：「佢望一望我就會退後，花生喺懂事聽話嘅。現時要開始減少牠的乾糧份量，偶爾都會給零食，和牛醬及雞醬。」

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

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