布偶貓｜開門拿外賣貓貓三缺一　心急媽見電梯門打開　差點哭出來

最令毛孩主人擔心的，莫過於家中貓狗突然失踪，這時心底的慌亂，實在非筆墨可形容。 近日在台灣有寵主開門拿外賣，才回過頭便驚覺家中愛貓少了一隻，於是急忙到處尋找，甚至想衝到地下大堂找保安，希望透過監視器留意貓咪動向。沒想到，正要坐電梯時，門打開的一幕令媽驚呆了！

這個嚇得媽媽三魂不見七魄的故事，來自台北。由於疫情關係，媽媽點了外賣送到家中，當開門拿外賣後，回頭一看家中原本3隻的毛孩少了1隻，令媽媽大為驚慌。第一反應是拿逗貓棒在家裏巡了一圈，然後想衝到地下大堂，希望保安翻看監視器能找到貓咪影蹤。但當電梯大門打開時，卻有個意外的結局。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民看到這驚心的一幕後，都紛紛留言表示自己也最擔心家中貓狗走失的問題。「應該要為貓狗身上加上GPS定位」、「真的是會嚇死人的，但貓咪這麼可愛，做錯什麼都可被原諒」、「幾乎要變成公主流浪記了」、「心都涼了一半，然後秒怒氣衝天」、「蔓蔓蔣愛自由」、「是外賣哥哥大帥了？想跟人家走嗎？」

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【貓咪的行為總令人捉摸不透。點擊圖片放大看，究竟貓咪小胖做了什麼事，令媽媽大為震驚】