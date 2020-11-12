念念不忘，必有迴響。 台灣有貓主表示，幾年前家中12歲唐貓「米娜」確診急性腎衰竭，當時獸醫指牠最多只有一個月壽命，主人晴天霹靂，非常傷心，最終米娜為了主人，多撐一個月才離開。在貓貓離世後當晚，媽媽睡到半夜時，突然聽到奇怪的聲音，原來米娜放不下主人，選擇用最心碎方式回家。

米娜是一隻三色貓，性格溫柔，非常聽話，常常在家喵喵叫。（受訪者提供）

貓主Wei YC接受《香港01》訪問時憶述，當年是在市場水溝中撿到米娜，那時牠才剛開眼，身體虛弱。Wei YC：「我把米娜帶回家後，把牠當成家人，每天跟牠訴說心事，平時也會帶牠出去散步，牠很愛曬太陽呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

米娜一直陪伴媽媽經歷人生中許多重要的事情，但3年前，年紀老邁的牠突然患上急性腎衰竭，獸醫指米娜情況嚴重，最多只有一個月壽命，誰知最後米娜捨不得媽媽，所以一直硬撐，最終兩個多月後離世。

Wei YC非常傷心：「當日我下班回家，米娜全身乏力，倒在我身上，我叫牠的名字，牠只是靜靜地看著我，當下我知道是時候了。」媽媽告訴米娜，她會生活得好好，請牠放心去彩虹橋。米娜斷氣後，媽媽爸爸決定將牠埋在家後面的山坡，陪伴他們。誰知米娜原來放不下主人，當晚就用最心碎的方式回家……

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媽媽指米娜離世後，自己雖然很傷心，但她沒有放棄養貓，還繼續拯救流浪貓，擔任義工的工作。Wei YC：「我想延續米娜大愛的精神，盡我能力救助貓咪，宣揚領養代替購買，讓所有浪浪都可以有一個屬於自己的家跟疼愛自己的家人，這也是米娜樂於見到的。」

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