唐貓│流浪貓界江湖大佬　媽領養後金盆洗腳　半年即變仙氣美少年

如果有主人愛錫，哪有貓想繼續流浪？ 台灣桃園有隻流浪貓「妹妹頭」，可說是當區的貓幫老大，時常在街頭跟貓打打鬧鬧過活。有次巧遇一位補習班老師，從此跟著她「搵食」，後來還被她收養，半年不到竟然變成一位仙氣美少年！

妹妹頭：「我的飯呢？你還不準備？想餓死大爺嗎？」（Facebook圖片：妹妹頭幫主貓丐幫傳奇）

在台灣桃園開補習班的黃老師，她在兩年前（2018年11月）於街角遇到一隻滿臉灰塵的瘦弱花貓，她趕緊買了罐頭和水給牠吃。由於貓咪臉上的花色有點像剪壞了的妹妹頭，所以她就直接把牠稱為「妹妹頭」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黃老師接受《香港01》訪問指出，妹妹頭是區內的「陀地貓」，由於對人非常有戒心，所以完全不許黃老師抱牠、摸牠，還整天對她哈氣，「牠曾經腹部受了傷，滴著血卻忍著痛來覓食，因為牠很聰明會成功逃脫誘捕籠，只能以消炎藥混在罐頭裡餵食，讓牠好轉。」

這樣的餵養生活持續了三個多月，黃老師就收到消息，指區內的流浪貓被惡意檢舉，動保處將會派員捕捉，她擔心妹妹頭的安危，於是試著誘捕牠回家，終於結束了牠流浪的命運。

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昔日黑幫老大竟向學生低頭

「妹妹頭是一隻擁有高度智商的貓，會認人也會評估狀況，對人類極度不信任。」牠的身上傷痕累累，對於棒狀物、球狀物戴著安全帽的人都展現極度的恐懼，「獸醫覺得這隻流浪已久的大公貓，沒有馴化的可能，只能原放回街頭。」

結果黃老師用無限的耐性，慢慢教導妹妹頭學習規矩，讓牠開始跟人類相處、交往，「妹妹頭現在是隻乖巧健康有禮貌的家貓。」牠不單願意給補習班的孩子撫摸，還令學生家長對這隻昔日灰頭土臉、凶神惡煞的街頭浪子刮目相看。

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