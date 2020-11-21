登山聽到狗悲鳴村民卻說是狼叫　善心女堅持折返　結局超感人...

有時候能否救回狗狗一命，就全視乎你的一個抉擇。 Trinity Smith是登山愛好者，她早前登上一座人跡罕至的深山，但突然聽到耳邊傳來陣陣狗狗的哀鳴。由於哀鳴聲很快便消失了，因此她半信半疑，懷疑只是自己聽錯。但落山後，她還是覺得不是幻覺，最終再次上山，並找到了失蹤近6星期的狗狗。

這宗暖心的救狗事件，發生在美國科羅拉多州。登山愛好者Trinity Smith在2017年時，曾登上當地人蹟罕至的高山Mount Bross。她在山中聽到隱約傳來狗狗哀鳴聲，但隨即又消失了。

在下山後，這悲慘的哀鳴聲縈迴在Trinity腦海裏揮之不去，於是她再次登山，幾經辛苦下終於找到一隻奄奄一息的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒人知道狗狗Chloe在深山，是如何活下來的。6星期的時間，牠一定受盡苦頭了。所以無論狗狗有多聽話，在外出時還是應繫好牽繩，這才是愛牠的表現，別讓牠走失啊！

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