被愛包圍的貓咪，總是成長得圓潤飽滿的。 這隻原本是街頭老大的貓咪，沒想過進家才半年時間，身形已有大改變，而性格也和從前大不同。媽媽表示，「請不要放棄任何脾氣暴躁的貓咪」、「給他們多點耐心 ，不怕被打的恆心，總有一天會感動牠們的」。相信就是這份愛，令這浪貓馴化了。

大家在關心我嗎？我很好呀！（fb@78catus）

這隻原本像是江湖老大的貓咪叫大頭，一直以來都是流落街頭。蔡小姐在3年前與牠相遇，從此便開始餵養之路。只是大頭一直心高氣傲，從來都不讓人撫摸。

直到今年年初，一個機緣巧合的情況下，大頭終於被收編，成為蔡小姐家中一員。沒料到時光荏苒，才半年時間大頭已和從前完全不同，肥胖與黏人竟成了牠的特徵！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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真的，請不要放棄任何脾氣暴躁的貓咪，流浪貓警覺性高也是好事，至少不會隨便被壞人帶走。給牠們多點耐心，不怕被打的恆心，總有一天會感動牠們的。 大頭媽媽

網民看到大頭的轉變，深深感受到貓咪有溫暖的家，才會心廣體胖。大家都盛讚要用恆心毅力，這樣才能把高冷的貓咪收服。「頭真的蠻大的」、「真的是大哥的臉」、「有不怕被打的恆心，抵讚」、「所以養了兩個月始終摸不到的我，是叫我不要氣餒⋯⋯對吧？」、「恭喜你，革命收復成功。我的已經收養一年多，尚未成功」、「以前暴打妳，現在報答妳」。

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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【同場加映：浪貓被收編後，會是脫胎換骨】

這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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