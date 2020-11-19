大丹犬初來家只是個「大腳霸」　10個月後體型逆轉　姐姐不敢欺負

狗狗的成長是轉瞬間的事，真的要好好把握與牠們相處的每分每秒。 美國女子最近接受一個狗狗社交平台所發起的挑戰，張貼了自己家狗狗成長的照片，隨即引來過萬人讚好。因為相片中的狗狗成長變化實在太大，才10個月時間，弟弟的體型已逆天成長超越姐姐，令網民感到成長實在太奇妙了。

來自美國明尼蘇達州的女子Caleb-Ashlyn Mellstrom，家中養了多隻狗狗。早前她留意到Facebook裏的一個狗狗社交群組裏，發起「#thenandnowchallenge」的挑戰，即是徵求狗狗今昔對比照。

於是她便找來家中其中兩隻狗狗，在10個月內的成長變化。沒料到照片才分享收天，便隨即引爆成網絡熱話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Caleb-Ashlyn家中的狗狗，為何成長得令人感到驚訝】

+ 18 + 18 + 18

對於這些今昔對比照會這麼受歡迎，Caleb-Ashlyn也感到有些突然。狗狗成長變化，不是理所當然的事嗎？不過，既然網民喜歡，能為大家帶來快樂，她也樂意分享多些狗狗們的生活照。

網民最雀躍的，就是看到大丹犬Maximus的極速成長。始終不是太多人有養大丹，能看到牠健康成長，是件快樂的事。「天哪，我愛牠們」、「牠長得得實在太快了，實在是可愛的狗狗」、「突破天際的成長」、「你叫大哥哥在家中的地位如何確保？」、「吃什麼才會成長得這麼快？」、「養大狗實在不是一件容易的事」。

【同場加映：大狗狗實在有一種獨有魅力！】

【點擊圖片放大看，究竟這兩團黑色背影的真面目是怎樣的】

+ 11 + 11 + 11

點擊連結看全文：【拉布拉多犬｜看電視中途兩巨黑影遮擋 小生命回眸燦笑媽怒氣全消】

【同場加映：再來看另一隻拉布拉多犬的成長故事】

▾▾▾媽越養越不對勁，狗狗在兩個月後露出真身，點撃圖片放大：看牠長大後真面目▾▾▾

點擊連結看原文：【拉布拉多尋回犬｜越養越不對勁 兩個月後變種立耳唐狗嚇呆所有人】