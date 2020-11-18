曾被棄貴婦狗從婆婆家回來後　衝爸懷裡爆哭　催淚原因讓人超意外

身為主人，能夠受到主子寵幸，應該是一大樂事。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中貴婦狗「Brown」非常愛媽媽，平時一定要跟出跟入。日前主人的妹妹帶Brown到婆婆家玩兩日，誰知狗狗回來後，竟然直接躺在爸爸懷裡狂哭，表現到很委屈，令人以為牠在婆婆家發生了什麼大事，要媽媽立即安慰。事件令主人想起傳心師以前曾經說過的幾句說話……

Brown性格乖巧，常常向媽媽撒嬌，樣子非常可愛。（Instagram@choco_pangyo）

台灣狗主Yvette Choco接受《香港01》訪問時表示，Brown現時一歲半，牠10個月大時，前主人將狗狗賣給她。Yvette Choco：「牠原本要被人捉去當繁殖狗，但因為牠半歲時，主人發現牠天生少了一顆蛋蛋，無法繁殖，所以就被賣掉。」Brown與媽媽感情很好，主人每次出門都一定會帶著牠，從不讓牠獨留家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

疫情關係，Yvette Choco最近帶同狗狗從澳洲回台灣暫住：「因為剛回來，我叫妹妹帶牠回鄉下到婆婆家住兩天，順便跟那裡的狗狗玩耍。」誰料Brown回家後，秒速衝去爸爸到討抱，再直接躺在他懷裡爆哭，媽媽感到非常愕然，突然回想，傳心師以前曾經說過的幾句說話……

▾▾▾點擊圖片觀看，傳心師解釋貴婦狗回家爆哭的催淚原因！▾▾▾

+ 59 + 59 + 59

Yvette Choco認為，傳心師的解釋令她覺得很開心：「想不到Brown那麼愛我，感謝牠對我的信任，我一定不會離開牠。」網民看到Brown流淚的照片後，紛紛表示「貴賓很黏人」、「看了好心疼都想跟著哭了」、「他真的太害怕看不到你了啦！」、「太心疼，這眼淚...」。

▼▼▼▼▼同場加映：台灣有貓主表示，自己只是出門兩天，回來後被主子一直大罵，整晚抱緊不放，黏煩程度直達神級。▼▼▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，靈媒的驚人解釋！▾▾▾

+ 27 + 27 + 27

點擊連結看全文：流浪貓｜兩天沒回家 唐貓性格突變超黏人 靈媒一句解釋把媽嚇呆

▾▾▾台灣貓主早前表示，家中愛貓上星期因大腸癌離世，彌留前向傳心師說出牠最痛心的遺願……▾▾▾

▾▾▾點擊圖片放大看， 10歲美短狐狸患大腸癌末期， 彌留前向傳心師說出最痛心遺願！▾▾▾

+ 40 + 40 + 40

點擊連結看全文：10歲美國短毛貓腸癌末期 傳心師轉述牠最痛心遺願 一了結便斷氣