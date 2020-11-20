假若在路邊遇到流浪小孤貓，你會選擇收編嗎？ 台灣有貓主表示，早前收編了一隻小黃貓「溏心蛋」，回家後替牠洗澡後，另一隻家貓「蛋殼」突然身體不適，獸醫告知是普通感冒。誰知蛋殼吃藥後情況更轉差，同時家中另一隻貓「茶葉蛋」亦發燒，而蛋殼最終確診患上貓瘟。當媽媽知道真相後，非常內疚指「我恨牠更恨自己」……

Cai Maple本身養了兩隻虎斑貓蛋殼及茶葉蛋，牠們都是浪浪。（受訪者提供）

貓主Cai Maple接受《香港01》訪問時表示，她比較偏愛蛋殼：「牠一個半月大就到我家，很愛撒嬌，亦非常親人，牠就像我的小孩。」早前Maple在路邊的花叢中看到一隻流浪小黃貓溏心蛋，她心生憐憫，決定收編。她帶回家後替牠洗澡，之後溏心蛋就跳到沙發下躲著，Maple認為應該晚點才帶牠去看醫生都可以。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當晚蛋殼突然身體不適，Maple：「牠身體很熱，又打噴嚏，但牠一向都很健康，我立即帶牠去看獸醫，醫生告知是普通感冒，指牠天生就有卡里西病毒，流鼻水是正常。」

誰知蛋殼吃藥後情況更轉差，更發燒不吃不喝入院，同時茶葉蛋亦發燒，蛋殼最終確診患上貓瘟。醫生本以為蛋殼是貓瘟帶原體，後來溏心蛋開始發病，他懷疑牠在母體就感染貓瘟，再傳染給蛋殼。媽媽得悉真相後，悔疚不已，「我恨牠更恨自己」……

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Maple為了醫治蛋殼，已經花光台幣十幾萬積蓄，更要向哥哥借錢。但她從不後悔醫治蛋殼：「牠是我的家人，只要可以救回蛋殼，我花多少錢都沒關係，牠選擇拋下我先走了。我看到牠生活過的地方，心就很痛。」

Maple：「如果能重新選擇，我不會把溏心蛋帶回來，最多帶牠去看醫生，再找人送養，因為蛋殼才是我真正的寶貝，我希望牠下世能回來再當我的小孩，我會把對牠的愛延續下去。」

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