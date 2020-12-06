唐狗｜媽出房門拿新尿布　回頭驚見妹妹大便消失　黑狗嘴角有端倪

狗狗的行為，總是出乎你意料，令你哭笑不得。 這隻狗狗便做了一個行為，令媽媽實在不知應如何處理。早前媽媽誕下了妹妹，一起回家後也讓狗狗習慣相認。有次妹妹痾了臭臭，媽媽急急去找來新尿布，沒料到回過頭時，舊尿布裏竟然空空如也。再望望在旁的狗狗，牠黏着舌頭，嘴角還帶着一點痕跡，這時媽秒懂了。

味道不錯！

這則有趣的故事，來自台灣台北。3年前，在一個偶然的機會下，媽媽救起了這隻流浪黑糖。從此黑糖萬千寵愛在一身，牠要什麼媽媽都給牠。今年，媽媽誕下了妹妹，滿以為黑唐也會疼愛妹妹，但牠卻總是顯得有點冷淡。

有一次，媽媽在替妹妹換尿布，剛拿新尿布回過頭來，便發現尿布中的便便不翼而飛，當時只有黑糖在旁，又發現牠嘴邊有啡色異物，媽媽頓時明白了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽表示，黑糖雖然是混種狗，但無阻牠的可愛。無論是什麼品種的狗狗，都是值得被愛的。雖然黑糖對妹妹似乎不太着緊，但有時候牠聽到妹妹哭聲，還是會上前慰問，這令媽媽感到很是安慰。

同場加映：收養半年後的狗狗，可以是有很大轉變的！

台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

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同場加映：收養半年後的狗狗，這次連耳朵也大有改變！

台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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