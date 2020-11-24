流浪狗｜患癌伯伯寒風中露宿緊抱狗　離世前許最卑微心願令人心酸

狗狗與人類的情感是無可取代，主人離開，最放不下的必然是自己的毛孩。 外國有網民早前表示，有日在街上看到一名露宿者，在寒風中擁抱一隻白狗，畫面令她非常感觸，她上前與他閒談，得知他患上末期癌症，時日無多，當時露宿者更向她提及，自己離世前的卑微心願…...

流浪漢 Herbert與白狗Baby，淪落街頭，相依為命。（GoFundMe）

外國網民Jenine-Lacette Dshazer指，幾年前的一個寒冷晚上，在街上遇到一名流浪漢Clifford James Herbert，他懷裡緊抱著一隻白狗，互相依偎取暖。Dshazer指：「他曾在農場工作，是一間技工店的店長，但他後來做了心臟手術後，引起併發症，變成殘疾人士，所以失去工作，唯有淪落街頭。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在Herbert身旁的白狗Baby原本是有主人，但牠經常被前主人虐待，甚至用電筒毆打，在一個偶然的機會下，被Herbert救起，從此他們就相依為命，一起在街頭生活。

Herbert：「Baby是我的全世界，是我最好的朋友，任何時候，牠會都保護我。」但天意弄人，Herbert患上末期癌症，壽命只餘下幾星期，他向Dshazer訴說自己離世前最卑微的心願…...

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得知Baby有好的歸宿後，Herbert不久便離世了。Baby後來終於見到新主人，開展新生活，但相信在牠內心深處，一定會記著Herbert曾經救牠，大家在寒風中相依為命，在街頭生活的日子。

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