你若不離，我定不棄。 台灣有狗主早前在社交平台發文，指家中的貴婦狗近期失憶情況越來越嚴重，有時會無法控制大小便，吃飯時會失常大便，更曾經試過忘了自己大便，踩到全屋都是。最心酸的是，狗狗有時會斷片，連主人都忘記，令媽媽感慨，牠真的老了。

ぬぬ是一隻17歲的貴婦狗，但樣子仍然很可愛。（受訪者提供）

狗主鄧小姐接受《香港01》訪問時表示，ぬぬ現時17歲，性格親人不親狗，以前牠會很高傲，心情好才會理主人，現在卻變成了一個小孩，常常要主人抱牠。鄧小姐：「當我們抱ぬぬ時，一定要細聲哄牠，跟牠說自己是誰。不然牠會作勢想咬我們，變得比較敏感。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前ぬぬ失智情況加劇，有時牠會突然失禁，吃飯時亦會失常大便，更甚是忘了自己大便，踩到全屋都是。鄧小姐：「早前有一天清早，我們起床發現，屋裡全都是大便的腳印，ぬぬ的身體上也有，連睡床都有！當下發現時，牠還在睡覺呢！我們只能先幫牠清理身上的腳印，再慢慢清洗地板上的便便。」事件不禁令媽媽慨嘆，ぬぬ真的老了，或許那一天真的到了……

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主人承諾絕不棄養

鄧小姐指出，自己是第一次遇到狗狗失智的問題，她曾經擔心不知道如何照顧ぬぬ，所以會在社交群組尋求網民協助：「既然養了牠們，就不應該因為牠年老難照顧就棄養，只要找到對的方式，狗狗和我們都是可以很輕鬆。」

現時鄧小姐只希望ぬぬ一直健康平安，不要持續老化：「就算之後牠真的不能自行走路或吃飯，我們會推著牠，餵牠吃飯。ぬぬ永遠都是我們的寶貝，就算牠不認得我，我都會永遠在牠身邊。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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