人與毛孩的緣份，一切都是上天注定的吧？ 這隻可憐的小貓咪，當日無依無靠地徘徊在馬路中央，被爸爸小莫發現。起初，爸爸還在猶豫是否應將牠帶回家。但最終仍抵不過小貓咪的淒慘哭叫，帶了這滿身是病的小貓回家照顧。事隔一年，當中經歷了不少風風雨雨，爸爸用愛與關懷改變了牠。由醜醜到美美，這段令人難忘的經歷，也引起不少網民讚嘆，生命真的是充滿奇蹟。

這隻來自馬來西亞的小貓咪，成長改變相當之大，由滿身是病，一步步健康成長，如今已是一隻健康活潑的貓咪。爸爸小莫回想當初與小貓咪的相遇，是在一個漆黑夜裏的路中央。當時他看到一隻骯髒甚至發出腥臭味的小貓，但牠淒慘的哭叫聲令人於心不忍，最終接了回家，並為牠取名為「醜醜」。

為了治好這小貓，爸爸花了不少時間、金錢與精神，悉心照顧餵藥。看着小貓一天天成長改變，爸爸也試著替小貓改名，成功透過改名轉運，這個新名字也是最寫實的形容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻小貓究竟改了什麼名字成功轉運？又有什麼原因令牠作出改變呢？】

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投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

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