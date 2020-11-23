虎斑貓肖像認真畫　網民以為惡搞作　媽公開本尊真身照後全跌眼鏡

有時除了替主子拍攝沙龍照留倩影之外，不妨都試一試為牠們繪畫肖像！ 台灣有貓主表示日前心血來潮，拿出之前替家中愛貓拍下的照片，為牠畫肖像畫。她之後將畫作放上社交群組，作品慘出濃濃的憂鬱味，網民以為她惡搞貓咪，誰知見到貓咪原圖後，大家都全跌眼鏡，並指媽媽完全成功畫出貓貓的神髓。

主人家中養了兩隻唐貓，牠們感情深厚。（受訪者提供）

貓主歐馬馬接受《香港01》訪問時表示，家中養了兩隻貓咪，牠們原本都是附近社區的流浪貓，因為以前晚上有人會放狗咬死貓咪，所以她就收編了牠們。媽媽一向喜歡畫畫，早前她拿出之前替愛貓「小斑斑」拍下的照片，覺得那張照片很有趣，於是決定為牠畫肖像畫，作品慘出淡淡哀傷的風格，小斑斑的眼睛還直接瞇成兩條線，看起來超級厭世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

歐馬馬之後將作品放上社交群組公諸同好，並笑指「不知道主子看到我畫的會開心嗎」，網民以為她惡搞貓咪，誰知見到小斑斑原圖後，完全愣住了……

▾▾▾點擊圖片放大看，網民以為主人惡搞貓咪畫肖像畫，見本尊照片後全跌眼鏡！▾▾▾

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網民看到貓咪真身照片後，紛紛笑指「神韻超像」、「仿榮浩版」、「靈魂畫師」、「好像牠已經受夠人類的樣子」、「畫的很傳神啊，精髓都有畫出來」、「不能厭世更多」、「你畫得太悲傷了感覺本人是愜意」、「整個出神入畫啊啊啊」、「我只是眼睛小，不代表憂鬱好嗎？」、「圖比本尊更沮喪」、「好像喔！不過主子還是會給你一巴掌，畫那麼像幹嘛！」、「李榮浩是嗎？」

▼▼▼▼▼同場加映：一名網民的兩歲女兒日前興致勃勃，突然提筆為家中主子畫肖像，而主子又竟然乖乖配合定格，造就一張超抽象作品。▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看兩歲妹妹的驚人傑作▼▼▼▼▼

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點撃看全文：貓哥哥當最美男模 兩歲妹好妹操刀 畫出世界級名作

▼▼▼為了籌款，各慈善組織都出奇謀，希望吸引到有心人捐助。在美國威斯康辛州人道協會，早前便發起一項「你捐錢我畫畫」的籌錢活動，並大受歡迎。▼▼▼

【點擊圖片放大看，義工們在努力下，為各寵主所畫出的毛孩肖像藝術畫】

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點撃看全文：貓狗自畫像現超魔性風格 35幅印象派作品幫超多動物