惡霸犬一口咬爛姊姊剛寫好數學作業 　老師知意外後反應意想不到

以後不想做作業，可以用這藉口嗎？ 近日有網民分享一則令人哭笑不得的故事，一隻百厭的狗狗，竟然把姊姊已做好的作業簿咬得稀爛。姊姊看到這幕時急得快要哭出來，爸爸只好拍下兇手與作業簿的相片，希望老師體諒別作出懲罰。

（fb@小豬妹Ella）

這宗狗狗咬爛作業簿的事件，發生在台北。作案的犯人是一隻只有11個月大的美國惡霸犬Ella。雖然牠是女孩子，但破壞力一點也不弱，家中的梳化、毛孩、鞋子都無一能幸免。這次牠更咬爛並吞下姊姊剛做完的數學作業簿，令姊姊氣得雙眼通紅，但又沒法制止。

爸爸留意到狗狗Ella做了壞事，於是趕緊拿出手機拍下證據，希望老師別責罰姊姊。沒想到老師的反應是這樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟老師會怎樣處理這宗狗狗咬爛作業簿事件】

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媽媽表示，平日Ella最喜歡擁着毛公仔，躺在自己的小床睡覺。但有時候公仔被咬得破開了，想替公仔作修補，但Ella總是不給搶走，令媽媽很是苦惱。每天出門散步，就是Ella最開心的時段，因為路上會遇上許多狗狗朋友！

網民們看到惡霸犬Ella的破壞行為，沒有斥責牠，反而認為「後悔小時候沒養狗」、「這個藉口我可以」、「帶上兇手，由老師做懲罰」、「報告老師，兇手找到了」。看來賣萌真的可化解一切問題，網民們都偏幫Ella了！

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