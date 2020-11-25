曲架犬失蹤疑被當繁殖犬　人狗感動重遇　收容所推斷牠有更慘經歷

正所謂：「無心人難防有心人。」即使寵主已經妥善照顧寵物，寵物還是有機會被有心人偷走。 英國有對夫婦飼養的曲架犬在6年半前被人偷走，這些年來他們一直留意著走失狗的網頁、群組，希望可以尋回愛犬，卻一直沒有收到任何消息。直至上星期，他們接到收容所的電話指，找到他們的狗狗，才知道牠這些年一直被當作繁殖犬。而收容所還推斷牠有其他更慘的經歷。

曲架犬Bonnie在六年半前被人偷走。（示意圖 / unsplash）

Simon和Caroline所飼養的曲架犬「Bonnie」在六年半前（2014年5月）被偷走，他們嘗試了很多方法，仍然無法找回Bonnie。直至兩年前，他們仍然會時常留意走失狗的群組、網站，希望有天可以找回Bonnie，不過在流逝的時間裏，他們也慢慢接受以後無法再見牠的事實，只是他們的內心深處好像有一個缺口，只有Bonnie才能填補。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在Bonnie 10歲生日的前一天（11月19日），他們收到了動物收容所的電話，職員跟他們說，在距離他們家320公里的地方找到Bonnie。這個消息令他們感到非常驚喜，幾乎想要飛奔到Bonnie身邊！

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根據收容所職員估計Bonnie之所以失蹤，是被繁殖場偷走當作生產機器，而獸醫亦在11月21日為Bonnie做子宮切除手術，獸醫推斷牠在兩個月內曾經生產過一次，Simon指出：「我們不知道牠經歷了什麼，也不敢去想像！至少我們會盡力照顧牠，讓牠能夠多活幾年，並且給牠足夠的愛與關懷。」

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