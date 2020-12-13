3隻奶貓接特別任務離開收容所有洋蔥　陪患癌症婆婆歡度最後生日

喜歡貓咪的人，就算在被病魔煎熬的日子中，也希望有貓咪陪伴左右。 這則溫馨感人的借貓故事，來自澳洲悉尼。早前有一名女子聯絡動物救援組織，希望他們能借出貓咪。義工對這要求感到奇怪，但當知道背後原因，便欣然答應將3小貓借出。

今年11月初，生活在澳洲悉尼的Kellyville Ridge，她聯絡了當地的動物救援組織CatRescue 901，並希望他們能借出幾隻小貓咪。義工感到奇怪，於是詢問了原因。當得知這滿是洋蔥的理由時，他們表示十分樂意，並把3隻小貓送到Kellyville家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟為何有人會要求借出貓咪，而不是收養牠們呢？】

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我只是想給媽媽一個驚喜，她的病況並不樂觀，我很擔心這會是她最後一個生日。 Gemma

Kathy也熱情地與義工Kirstie聊起從前養貓的往事，兩位貓奴開心地說起養貓的趣事，她完全忘了疾病所帶來的痛苦。

義工Kirstie高興地表示：「當日在Kathy家裏，過了一個非常愉快的上午。有時候我也會在想，我們去救援這些需要幫助的貓咪，但其實這些小貓咪也可幫到有需要的人。看到Kathy這麼高興，貓咪們的努力沒有白費！」

事後Gemma也有向CatRescue 901傳達感謝的訊息：「謝謝你們慷慨的協助，令媽媽的夢想可以成真。那天早上，實在是太美好了，我們會永遠記着這天！」

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台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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