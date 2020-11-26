一旦毛孩認定你是家人，無論你遇到什麼困難，牠們都不會離棄你。 本地貓義工Ruby幾年前患上子宮頸癌，當時做了手術，以為可以得以根治。誰知年半前癌症復發，並急速擴散成末期，年初更肝衰竭，雙腿嚴重水腫，無法入睡。當時家中靈性唐貓深知貓奴病況，通宵不眠，化身成貓護士，原來只為報恩……

Ruby加入貓義工行列十年，多年來拯救過無數貓咪。（Facebook: 貓の地帶 Cat's Zone）

Ruby與老公做了十年貓義工，多年來幫過幾百隻貓咪，她接受《香港01》訪問時指：「起初有貓義工邀請我們幫忙暫托，他們在街上救起而要餵奶的小貓，因為我以前是一名補習老師，常常在家工作，可以全天候照顧牠們，當時我家的小貓多到變成了育嬰院，之後2012年我們創立了『貓之地帶』，高峰時曾試過有29隻貓咪在我們家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但天意弄人，好人不一定有好報。Ruby三年前患上子宮頸癌，當時做了手術切除子宮及電療，以為可以醫治。誰知年半前癌症復發，並急速擴散成末期，年初肝衰竭時，雙腿嚴重水腫，要依靠安眠藥入睡。當時家中唐貓「小吉」深知Ruby病況，通宵不眠守候她，原來只為報答當年恩情……

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Ruby指，除了去年化療、打標靶藥及肝衰竭期間，其餘時間一直有救貓：「知道牠們有事而不救，相信是所有動物義工也不忍心。我們只以貓貓福祉做大前題，所以一直堅持不放棄。」

抗癌藥費仍欠70萬

現時Ruby仍然努力抗癌，儘量每天散步，保持身心正面：「如果我抗癌失敗，我都不會擔心家中的貓咪，我相信老公一定會代我好好照顧牠們，只是我會不捨得離開牠們。」

年初她開始轉吊免疫治療藥，幾個月後成功令癌細胞消失，連醫生都無法相信。惟免疫治療藥費已用了超過70萬，未來還要吊多13個月藥，救貓多年亦令他們耗費不少，現時仍要為70萬的醫療費煩惱，故只能在社交平台籌募醫療費（傳送門）。

Ruby：「所有癌細胞由擴散至失控，到今天奇蹟地全部消失，是上天給予我第二次重生的機會，如因負擔不起藥費而要我放棄，這是令我覺得最沮喪的事。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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▼▼▼有網民分享，家中18歲老柴離開的悼念文。雖然牠已去了彩虹橋個多月，但媽媽仍念念不忘牠。媽媽每天一個習慣性的動作，總會勾起與牠一起的回憶。▼▼▼

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