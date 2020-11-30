銀狐犬散步路旁狗全嚇怕　動物園職員檢定後嚇呆：牠不是狗

單憑狗狗小時候的樣子，實在無法估計牠日後會長成怎樣。 內地有女子大花金錢買了一隻純白色的日本銀狐犬（又稱日本狐狸犬），豈料這隻狗狗的行為、習性完全不像狗，牠不單不愛吃狗糧，而且不愛跟狗玩耍、也不會吠。飼主感到非常奇怪，於是把牠帶到動物園，結果職員看一眼就揭穿牠的身份。

內地有位飼主大花金錢買了隻日本狐狸犬，養半年發現不對勁！（AKC）

山西太原市的女飼主王小姐日前花了人民幣6000元（約港幣7063元）購買了一隻純白色的「日本銀狐」（又稱日本狐狸犬），並為牠取名為「小白」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她養了小白三個月後，發現這隻狗從不吃狗糧，只愛吃肉和水果。而且從來沒有吠過，令她感到非常奇怪。而且小白的臉開始長得越來越尖，尾巴也越來越長，她懷著不安的心情上網查證，但眼見銀狐犬跟小白長得差不多，所以沒有繼續懷疑牠的身份。「我上網查過，其實狐狸犬大概也是長這個樣子的。」

直至半年後，她每次帶小白散步，周遭的狗狗都會用一種驚慌的情緒面對著牠。她覺得很不對勁，於是決定帶小白到動物園檢定其「真實身分」結果，職員一眼就分辨出牠！

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「我帶去動物園讓人確認，對方說牠不是銀狐。」動物園預計牠日後會長得更大隻，為了讓小白有更合適的居住環境，她決定把小白送到太原動物園。園方也表示，如果她掛念小白，可以隨時到園內探望。

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在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

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