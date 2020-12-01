唐貓在米缸留下「杏仁糖」　惡臭令姐姐崩潰：被媽發現我就糟糕！

常聽說養貓的人，一定要將家中東西收好，不然如果讓貓咪逮到，必定「凶多吉少」。 早前有貓主在社交平台表示，近日廚房傳出一陣臭味，她發現是米缸傳出來，米缸的蓋子更被打開，跟著她看到入面放了3個奇異果，以及一個像杏仁糖的奇葩異物，她細看後發現真相，秒速崩潰，更指「被媽發現我就糟糕！」。

樂子現時六個月大，樣子長得非常可愛。（受訪者提供）

貓主C ki接受《香港01》訪問時表示，唐貓「樂子」現時六個月大，當時她朋友的弟弟在倉庫救了兩隻貓咪，他們一家就收養了樂子。C ki指樂子活潑好動，非常百厭，與家中另一隻十歳黑貓「波兒」相處融洽。波兒對樂子照顧周到，常常替牠清潔身體，並帶樂子在家中四圍探索。

早前姐姐發現廚房傳出一陣臭味，她驚見米缸的蓋子被打開，入面更放了3個奇異果，以及一個像杏仁糖的物體：「我媽媽平時會放生果在米缸，令生果快啲熟。」但因米缸臭氣沖天，她細看才知道真相，並隨即崩潰，「被媽發現我就糟糕！」。

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C ki表示，原以為事件可以瞞天過海，但在她清理現場時，媽媽突然回家並洞悉一切，但媽媽沒有怪責樂子，反而指她沒有好好看管貓咪：「我非常無奈，現時當樂子再入廚房，我就會立即捉牠出來。」

網民看完照片後紛紛笑指，「佢見你放啲嘢落去，佢咪有樣學樣囉.... 無錯㗎....」、「我覺得未必係佢，查溝楚先，佢個樣太無辜」、「好奇問吓，呢啲米重有冇食啊？」、「原諒牠啦～一臉無辜樣」、「會唔會係其他屋企人啊」。

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