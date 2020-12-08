大白熊犬平日被取笑是「無膽鬼」　這次嗅出異常氣味　英勇救全家

縱使狗狗膽小怕事，但當家人有危險時，牠便會挺身而出！ 這宗狗狗立大功故事來自美國洛杉磯，媽媽Caitlyn Radel-Paaby指沒想過一向膽小的狗狗，會這麼勇敢地站出來發出警告。如果不是狗狗及時通知，恐怕整幢房子也會付之一炬。

這隻聰明勇敢的小狗叫Willow，現在才10個月大，是一隻大白熊犬（Great Pyrenees），與家人一起生活在美國洛杉磯西部的貝萊爾。或許因為牠是小女生，平日在媽媽Caitlyn Radel-Paaby眼裏牠總是膽小怕事，對突然出現的聲音或有東西衝前，都會顯得很緊張，甚至會躲到媽媽背後。但沒想到這次涉及家人安全時，牠會挺身而出去保護大家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看故事，大白熊犬Willow是如何發出警告，並成為全家人的大英雄】

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Willow的英勇事跡在網絡上廣泛地流傳，媽媽也分享這故事到Facebook的愛狗狗群組裏，結果有10萬人讚好，以及4千多個留言。留言中大家都盛讚Willow是乖巧的女孩，救了全家人的性命。

網民留言表示：「開罐罐，獎肉肉」、「在最危機時刻，牠展露出不一樣的個性」、「真的成長了，可獨當一面」、「真正的英雄，平日都在裝傻」、「別人家的狗狗總是特別乖巧」、「Willow是好孩子，要乖乖聽話啊！」

同場加映：妹妹夜歸，但這次有80公斤高山犬陪同做保鑣，很有安全感吧！

體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！

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同場加映：帶高山犬去趕走野狗，最終會否成功呢？

這天公公便帶着重62公斤的高山犬到魚塘工作，本來是希望大狗狗在邊可以驅趕野狗的糾纏，沒料到最終結局不像預期。雖然大狗沒成功保護到公公，但人和狗狗都安全，這才是最重要的。

【點擊圖片放大看，究竟高山犬萬金面對十幾隻野狗，牠會有什麼反應呢？】

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