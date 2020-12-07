21歲唐狗婆婆每天守電單車旁不肯睡　媽一直內疚自己做漏這件事

貓狗的生命比人類短暫，最多也不過二、三十載，但生命不貴乎長短，貴乎當中的經歷是否豐盛。 台灣有位飼主在21年前，用一碗滷肉飯跟狗媽換了一隻小狗，從此帶著牠遊山玩水，轉眼牠由小狗變成老狗，這天媽發現牠一直站在電單車旁邊，細心思量了一會兒，終於知道背後的心酸原因。

馬告姐用一碗滷肉飯換了一隻小狗。（受訪者提供）

在21年前，台灣的馬告姐在公園遇到一隻狗媽媽，當時牠帶著一隻小狗，她不忍心小狗繼續流浪就跟狗媽說，要用一碗滷肉飯跟牠換小狗，結果牠真的同意了。她為小狗取名為「奧米」，或許奧米習慣在外生活，即使被她帶回家養，還是喜歡在街上，每當下雨及颱風天都會離家出走跑到山上玩，就好像追風的孩子一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可惜4年前，牠開始改變生活習慣，不再喜歡往外跑，媽接受《香港01》訪問指：「應該是年紀大了，比較沒有體力。」現在媽每天都會帶奧米去散步，雖然牠走路已經沒有以前那麼靈活，但她仍然會守候在牠的身邊。最近，媽發現奧米經常守在機車前，「牠也不敢睡覺，就是一直顧著我的電單車。」媽思前想後，終於推斷出一個心碎的原因。

狗狗為什麼每天都要守住電單車呢？原來背後個超心酸的原因！（受訪者提供）

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「我們假日一定出去玩或是去露營，固定每年一次環島旅行，我們希望在牠一切自如時，帶牠看盡台灣的一切。」過去這些年，她跟丈夫帶著奧米去過好多地方，去過台灣的太平山、武陵、合歡山，「奧米賞過鯨魚、坐過渡輪，台灣上山下海地方都去過。」

「奧米婆婆的樣貌比實際年齡年輕，雖然年紀大，眼皮也鬆垮。」轉眼奧米已經21歲，再過幾個月就22歲了，隨著奧米的年紀越來越大，牠開始很挑食，獸醫推斷是老狗喜歡吃口味重的東西，但為了牠的健康著想，媽還是選擇健康的魚肉鮮食，只好一口一口地餵牠，「除非全肉才會自己吃。」

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