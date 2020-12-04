由決定飼養寵物當刻，主人就視牠們為家人，無論生病或離世，主人都不會輕易放棄牠們。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中12歲失明貴婦狗「皮皮」兩年前開始有心室肥大的問題，每天都要吃藥及滴眼藥水，即使狗狗身患重病，主人亦未曾想過放棄。患病期間，狗狗曾經三度心臟病發，主人皆成功喚醒牠，令牠重返人間。日前皮皮再度病發，主人立即抱起牠重施故技，誰料這次結局不再一樣……

皮皮性格溫和乖巧，喜愛跑步，深受媽媽寵愛。（受訪者提供）

踏入老年，皮皮開始身患多病。狗主Tina接受《香港01》訪問時憶述，三年前牠眼睛發炎，醫生指牠視網膜退化，沒有大礙。大約一年後，皮皮因心臟不適進院，是次醫生說牠右心室肥大，身體亦有腹水，同時發現皮皮的眼睛實為白內障，本可以做手術根治，但現時已無法施手術。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

之後皮皮徹底失明，加上心臟問題，每天都要吃藥及滴眼藥水。Tina：「我非常後悔，如果當時可以做手術，可以令牠多看一兩天，我都願意。」

即使狗狗雙目失明，媽媽仍竭盡所能照顧牠：「皮皮看不見，我就當牠的眼睛；牠身體不好，我就在牠身邊寸步不離。」患病期間，皮皮曾經三度心臟病發，Tina指只要自己走去抱起牠，皮皮就可以慢慢醒過來，又笑嘻嘻的。早前皮皮在家中爬梯級時突然心臟病發，媽媽隨即抱起牠，希望用同一方法喚醒皮皮……

▾▾▾點擊圖片放大看，皮皮第四次心臟病發，主人能否成功救回？▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

Tina認為自己對狗狗非常自私：「我知道皮皮撐不下去，但我卻叫牠加油、勇敢，一心想留住牠，想貪戀牠溫暖的體溫、傻笑的樣子。即使皮皮多次抽搐，已經離開，我仍不願放手。其實我不曾考慮牠每天暗無天日地生活，是非常痛苦。」

Tina指，皮皮在她心中是無法取代的，如果有下一世，她希望皮皮可以投胎找一戶有錢人家去當少爺，不要再當狗狗、再做她的兒子，因為她不是一位好媽媽。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：其他主人捨不得寵物離開的故事！▼▼

台灣有貓主早前在社交平台表示，家中8歲愛貓「里歐」因腎衰竭離世，令牠悲慟不已，主人瞞著長輩，將牠的骨灰長埋在房間陽台的盆栽下，用另一種方式留在自己身邊……

▾▾▾點擊圖片放大看，爸爸偷偷將貓骨灰埋家中盆栽，許下一個什麼感人心願？▾▾▾

+ 60 + 60 + 60

點擊連結看全文：喜瑪拉雅貓X英短｜長輩反對下偷將貓骨灰埋盆栽 爸許最感人心願

▼▼有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看老貓衝出氧氣箱的故事▾▾▾

+ 2 + 2 + 2

點擊連結看全文：【有洋蔥】患癌摺耳貓臨終奮力衝出氧氣箱 只為與主人...