牛淑女被6隻狗養大　牠以為自己也是汪　3大行為證已失牛魔王靈魂

跨物種的友誼，有時候真的很奇妙。 美國有隻母牛，從小被狗狗們帶大，誤以為自己也是汪，即使長大了還是經常溜進屋內！媽有次拍影片時，牠還亂入屋內，令牠在網上紅起來。母牛的行為、習性跟狗狗一模一樣，難道真的近朱者赤，近狗者汪？

母牛Sven從小開始跟狗狗們一起長大。

美國有隻母牛「Sven」自從被媽媽Nicole Fredericks帶回家後，一直被6隻狗狗照顧著。由於Sven自小被狗狗們帶大，誤以為自己也是狗狗。長大以後最喜歡偷偷溜進屋裏，跟狗狗們一起玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽並不允許Sven進屋，其實是為了Sven的健康著想。因為屋內的硬木地板很滑，牠可能會因此而滑倒受傷，媽分享道：「只要打開門幾分鐘，牠就會走進來休息。」Sven一直以為自己是狗狗，除了溜進屋裏，還做出一個狗狗每天都做的行為！

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早前媽把Sven走進屋內的影片放到社交平台上，令牠在網上爆紅！為什麼Sven那麼喜歡走進屋內？原來牠小時候曾經因為生病，被媽帶進屋內照顧，從此習慣了跟狗狗們相處的日子，以為自己也是室內寵物，時常趁媽沒關好門，就跑進屋內玩耍，而狗狗們看到猶如巨物的Sven，也習以為常，時常跟牠一起玩耍，難怪Sven會以為自己也是狗！

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這對貓狗好友感情十分要好，小白貓更是從小就由金毛照顧大的。牠們的媽媽更特意為毛孩創建了一個IG帳號，分享牠們生活點滴趣事。但有趣的是，媽媽在形容家中毛孩時，竟指家裏養了兩隻狗狗！

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