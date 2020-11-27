油麻地偷貓｜亞寶極速尋回全靠網民　主人最愧疚非貓貓而是阿婆？

日前油麻地果欄發生偷貓案，一隻兩個月大的黑白幼貓「亞寶」被捉走。警方昨日（26日）在油麻地駿發花園拘捕一名77歲姓陳老婦，涉嫌殘酷對待動物及爆竊。貓主Maggie Lee表示成功找回亞寶全靠網民報料，非常感激他，並指在是次偷貓事件中，對阿婆最愧疚。

亞寶樣子可愛，日前被婦人偷走，失蹤超過一星期。（Facebook＠Maggie Lee）

亞寶失蹤超過一星期，貓主Maggie Lee接受《香港01》訪問表示，這段時間過得很辛苦，非常折磨：「一直好擔心亞寶安危，時間過得越耐，搵到嘅機會喺越渺茫。我要多謝網民幫忙，他們很熱心提供偷貓婆婆的消息，亦祝福我早日找回亞寶。是次報料的網民是認得該名婦人居住在油麻地，資料非常有用，令警方成功極速破案。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Maggie Lee指，找回亞寶是一個奇蹟，非常開心，但她在這次偷貓事件中，最愧疚的不是亞寶，竟然是阿婆……

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警方表示，由於被捕老婦家中衛生惡劣，不排除單位內有老鼠出現，推斷被捕人其中一個偷貓目的是為了嚇跑老鼠。Maggie Lee指，幸好亞寶沒有受傷，精神仍很好：「牠要在灣仔愛協見醫生及做檢查，完成後我就可以帶返佢走。之後我會帶牠回家，不再放在果欄，以免同類事件再次發生。」

▼▼▼同場加映：油麻地果欄黑白幼貓亞寶，早前被一名穿紅色上衣的婦人，隔著鐵閘伸手捉走的情況。▼▼▼

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▾▾同場加映：當時亞寶與另一隻白貓在鐵閘入面玩，同伴白貓全程目擊，並一度四處張望，尋求途人幫助，可惜最終無人發現。貓主Maggie Lee指亞寶被偷後，白貓連日來茶飯不思，終日在鋪頭尋貓，並揭開兩貓超親密關係。▾▾

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