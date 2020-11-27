泰國招財貓樓梯前死盯扶手　媽好奇蹲下發現「一疊」驚喜：好厲害

有些秘密，千萬不能讓貓咪知道。 這組有趣的相片，來自泰國一個貓咪社交群組。當中可以看到，兩隻貓咪一臉好奇地，緊盯着樓梯的扶手。在旁的媽媽也覺得貓咪行為奇怪，於是上前探看。沒料到低下到，便看到令她又驚又喜的一幕。

是爸爸給貓咪的賄賂錢不夠嗎？貓咪們竟然這樣出賣爸爸！

泰國有位女網民非常愛貓，家裏養了好幾隻貓咪，全部都是唐貓。貓咪都是親手帶大，所以她早已成了貓咪們的媽媽，時常會走過來撒嬌。早前，媽媽留意到，兩隻貓咪緊盯着樓梯的扶手，似乎想說些什麼。這行為引起媽媽注意，於是上前查看。才低下頭來，便察覺到扶手底的小空間裏，內藏了爸爸的大秘密！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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相片才分享了1個多星期，但已有1萬多人分享，5千多人留言表達意見。網民看到這有趣的畫面，都腦洞大開，奇思妙想地回應「爸爸被貓咪出賣了」、「原來不懂說話也可以成二五仔」、「罐罐的錢要靠自己賺」、「這是今天忘了摸貓的懲罰」、「貓貓好厲害」、「幫牠們買罐罐」、「真的是招財貓！」。

同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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同場加映︰擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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