面對愛犬突然癱瘓，你會如何抉擇？會離棄牠，還是用盡一切方法治療牠？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中的長毛臘腸犬「旺旺」早前不慎跌倒，脊椎神經受壓造成下肢癱瘓，要立即做手術，醫生指復建之路漫長，令主人非常傷心。日前媽媽在監視器畫面一直看不到旺旺的身影，便立即回家。當她打開家門，立即傳來一陣陣濃烈的味道，入屋後她看到旺旺如廁後這一幕，不禁秒速淚崩。

旺旺個性有點傻氣，很親主人，是媽媽心中的小寶貝。（受訪者提供）

狗主Amy接受《香港01》訪問時表示，旺旺現時14歲，當初是從網絡上領養牠：「旺旺個性非常膽小，很黏人，有強烈分離焦慮症，所以我們旅行時都會帶著牠同行。」

今年二月，旺旺從沙發跳下來時不慎跌倒，下肢不能動彈，媽媽隨即帶牠到診所。醫生指旺旺脊椎神經受壓造成下肢癱瘓，要立刻做手術，並指復建之路非常漫長，要主人做好心理準備。

為避免旺旺下肢的肌肉萎縮，Amy每天要替牠按摩，並配合水療、針灸等復建療程，同時她亦為旺旺穿上尿片。日前媽媽上班時，在監視器畫面一直看不到旺旺的身影，心裡有些牽掛，索性請假回家。當她打開家門，立即傳來一陣陣濃烈的味道，入屋後她看到旺旺如廁後這一幕，不禁秒速淚崩。

▼▼點擊圖片放大看，媽媽入屋後看到什麼，令旺旺非常內疚？▼▼

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Amy明白，旺旺離康復之路仍然很遠，但她不會放棄：「雖然牠癱瘓了，但我們還是希望牠能自主行動，所以我們為牠安裝了一架輪椅，令牠生活得更好更方便。現時我每天下班回來，都會跟牠說，媽媽好愛旺旺，希望牠一直健康，多謝牠這麼多年都一直陪在我們身邊，未來我們仍要一起到處旅行。」

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