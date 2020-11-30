每一隻浪浪都有生存的權利，值得被愛。 台灣有網民表示，3年前拯救了一隻工廠流浪狗「妞妞」，當時牠遇到車禍撞斷脊椎，仍然堅持爬回工廠，卻被工人嫌棄，更指要把牠丟到山上，令狗狗不能爬回來。網民的爸爸看到妞妞後，決定要醫治牠，並且幫牠復健，讓原本只能躲在工廠的妞妞，有了溫暖的家……

妞妞多年來都沒人愛惜，直至遇上陳小姐一家人，才改變牠的命運。（Facebook@貓你兩拳）

主人陳小姐接受《香港01》訪問時表示，一家人多年來一直拯救流浪動物，現時家中有逾70隻貓狗：「妞妞原本是由工廠工人帶回去飼養的小狗，但原主人離開後，留下妞妞沒有人照顧，更被工人嫌棄。妞妞當時經常被綁、被打，所以會躲起來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

陳小姐爸媽工作是到不同工廠載廢紙箱去回收廠，每當妞妞看到他們，才會開心地一直跳。但當時陳小姐家中才剛撿回一隻流浪狗，家中亦有60隻貓，即使很想幫助妞妞但都無能為力。

後來妞妞遇到車禍，撞斷脊椎，仍堅持爬回工廠。誰知牠被工人嫌棄，指要抓妞妞去殺來吃，也有人提議叫捕狗隊或是載去山上丟掉。陳小姐：「看到妞妞堅持要爬回去這樣的家，我們心疼牠的執著，心疼牠的單純善良忠心，被當成垃圾丟棄。」陳小姐爸爸決定救妞妞，即使手術費要至少10萬元台幣，他都不介意：「錢再努力賺就好，救！」並用了３年時間幫助狗狗復健……

▾▾點擊圖片放大看，陳小姐一家用了3年時間幫癱瘓的妞妞復健，最終結果...▾▾

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陳小姐指，雖然妞妞的復健之路仍然很慢長，但他們不會放棄：「只要聽說那個醫生厲害，我們就會帶妞妞嘗試，既然我們從死神手上搶牠回來，就沒有辦法讓牠離開我們身邊。妞妞一生都會是我們捧在手心裡的寶貝，為了我們以後的幸福，我們會一起努力！」



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