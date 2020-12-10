唐狗張口嘔白泡是出事了？媽看一眼後變淡定　還拿手機拍照

遇到狗狗口吐白沫沒法閉嘴向你求助時，你是否很擔心呢？ 這隻貪吃的唐狗，突然流着大量口水，嘴巴一直沒法閉起，並匆匆走到媽媽身旁求助。但當媽媽細心看清楚時，她的第一個反應不是救牠，而是拿手機拍下牠這可愛樣子！

錢錢是隻為食的唐狗，亦因此而製造出不少笑話。這次牠急急走到媽媽跟前求助，只見牠口吐白沫沒法閉嘴，情況令人擔憂。不過，媽媽秒看到關鍵原因，並從容地拿出手機，先替狗狗拍下照片再說！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何錢錢的媽媽見到牠這情況也不緊張，反而拿出手機在拍照？】

+ 8 + 8 + 8

錢錢的媽媽表示，原來牠還有一個同胎姐姐。早前媽媽曾分享錢錢坐姿很醜，總是腳伸得很開的樣子到社交群組裏。

沒想過一個偶然的機會，可以讓錢錢與親姐姐波比相遇。（Aiwei Lin）

沒想到意外地，跟當年在同一地點撿到錢錢的同胎姐姐的主人相認。撿到牠們的時間只相隔一週，而且就在對面街而已！直到現在大家還是保持聯絡，實在是很神奇的緣分。就像與錢錢的相遇，也是一種緣分。

當網民看到錢錢流着口水的樣子時，也有一秒鐘被嚇倒！「被嚇到，幸好沒事」、「懂得找求救，聰明狗狗」、「傻孩子，口水流滿地」、「養了一個愛媽媽的孩子」、「好可愛」。

同場加映：收養半年後的狗狗，可以是有很大轉變的！

台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

▾▾▾點撃圖片放大：看貴婦狗大變身▾▾▾

+ 3 + 3 + 3

點擊連結看全文：【領養狗】禿毛狗慘被割聲帶 好心人收養半年後發現撿到寶

同場加映：收養半年後的狗狗，這次連耳朵也大有改變！

台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

▾▾▾點撃圖片放大：看妹妹成長的萌照，內藏大量萌耳照片！▾▾▾

+ 10 + 10 + 10

點擊連結看全文：【萌寵充電站】小時候很正常 6個月大黑狗突然長出魔性耳朵