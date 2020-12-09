面對愛寵突然離世，相信沒有主人能夠輕易接受得到。 台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......

可米是家中的大姐姐，個性很聰明，學東西亦很快，一家人非常寵愛牠。（受訪者提供）

狗主林小姐接受《香港01》訪問時表示：「可米很醒目，常用小聰明偷吃東西，或將其他狗狗困在比較難出入的地方，再自己跑掉。」可米的行為經常逗得一家人捧腹大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有天主人如常帶可米外出散步，回家後牠突然不停嘔吐及全身顫抖，醫生起初以為可米吃錯東西，隔天懷疑牠小中風。之後報告卻顯示牠原來患上罕見病「愛迪生氏病」，牠病情再度惡化，一星期後在診所離世。

對於可米無情的離開，一家人無法接受，每日以淚洗面。面對主人不捨，可米統統都知道，於是牠在當了天使一天後，決定靜悄悄回家，還跟爸爸擠床睡覺呢！

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林小姐憶述：「當時每天去醫院看牠的時候，可米都會用一種期盼的眼神看著我們，希望我們可以帶牠回家。所以當我意識到可米回家時，就有一種被救贖的感覺，從各種愧疚以及悲傷中被拯救了。」林小姐指很幸運能遇上可米，從小陪伴他們一起長大，一起玩一起被處罰，一家人永遠都很愛牠。

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