雪橇犬每朝都怪叫　鄰居以為虐狗　爸公開監視器畫面澄清：心很累

有些事情真的是有理說不清！當每朝上班前，鄰居家中後院的狗狗都發出淒厲叫聲時，你是否會覺得有人在虐狗？ 這宗令人哭笑不得的事件，發生在美國的阿拉巴馬州。狗主養了一隻只喜歡待在戶外的狗狗，結果每天早上，狗狗便要與主人來一場搏力！

生活在美國阿拉巴馬州的Taylor Reed，從沒想過會被人投訴虐狗。但每朝清早上班前，他又真的會令雪橇犬Wilson發出激動聲音，令他有理說不清。這次，更因天寒地凍又下着雨，而他又沒法讓狗狗進屋裏，最終引發虐狗疑雲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何每天早上，雪橇犬Wilson都會如此激動地在叫呢？】

+ 8 + 8 + 8

當Taylor分享監視器畫面到社交平台時，大家都能感受到狗主哭笑不得的感受！「完全是我家的狗！」、「真的是抓也抓不住」、「你辛苦了，我相信你盡了力」、「或許在後院蓋個小屋給牠吧！」、「每朝的晨運，牠是為你好」、「牠玩得這麼開心，你就陪陪牠吧」、「牠這樣叫，很難不引起誤會」。

同場加映：誤會了雪橇犬，牠沒有回家是有原因！

這天媽媽開車載雪橇犬回家，車子停好後雪橇犬也下車了，但就是怎樣也不肯走進屋裏。媽媽心急到叫喚了牠好幾次，但牠仍原封不動待在原地，這叫媽媽很是無語。

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬門門有什麼苦衷，所以才遲遲也不沒有走進家裏】

+ 8 + 8 + 8

點擊連結看全文：【雪橇犬下車後不肯入屋 心裡正咒罵 媽回頭見這幕愧疚：對不起你】

同場加映：妹妹與雪橇犬感情實在太要好，堅持要入狗籠和狗狗一起睡！

這張溫馨的合照，來自日本網民@SAPPHIRE_HUSKY所分享。從相片中可看到，這快要1歲的西伯利亞雪橇犬Sapphire，與6歲的妹妹一起擠在狗籠裏。媽媽表示，雖然他們只是相處了幾個月，但感情進展得很快。這天妹妹嚷着要陪狗狗一起睡，更要媽媽幫忙拍下照片。於是，一張被網民稱為天使構圖的照片便誕生了！

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

+ 18 + 18 + 18

點擊連結看全文：【雪橇犬與妹妹擠狗籠同睡 溫馨畫面公開 網民：女友向男友撒嬌照】