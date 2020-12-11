狗狗借宿男友家獲貴賓式招待　未來奶奶對狗超熱情　親兒子也嚇呆

狗狗的魅力，實在不容忽視，隨時可能搶去你在家中的地位！ 在台灣，這天姐姐要帶着狗狗外宿到男友家，當時未來奶奶便顯得很是熱情。在姐姐表示要騎電單車把狗狗送過去時，未來奶奶便指要開車親自接送狗狗，更拋下了一句話，令男友懷疑，誰才是親生兒子！

唐狗摳摳今天要到姐姐的男友家外宿，本來已打算騎電單車載牠過去，但沒料到未來奶奶知道後，表示要親自開車過來接狗狗，更對親兒子補充了一句話，令姐姐和男友面面相覷，不知應給什麼反應才對。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟未來婆婆說了什麼話，令兒子覺得失寵】

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不要啦！現在天氣那麼冷！摳摳給我們開車載。啊！你們自己騎車過來。你們感冒就算了 摳摳不能感冒的！

姐姐指未來奶奶實在很疼愛摳摳，因此摳摳外宿男友家，應該會很享受這度假生活，還擔心摳摳會因此而樂不思蜀呢！

不過，網民們則比較關心，究竟誰才是親生的！「回家趕快去翻戶口名簿」、「原來他才是婆媳關係良好的潤滑劑」、「因為你們感冒120元就能搞定，摳摳感冒……可能要好幾千」、「很明顯嗎？心都偏在摳摳那裏了，妳男朋友怎麼會有地位」、「摳摳比較重要，妳們倆個不是很重要，感冒了沒什麼大不了」、「這下知道……誰才是撿來的了。」

▼▼▼同場加映：台灣有狗主時常分享自家法鬥在監視器下的搞笑影片。但日前主人出門，在外打開監視器，當她一看到眼前溜溜苦瓜臉的這幕畫面，秒速淚崩，不禁後悔加裝了監視器。▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，主人見到法鬥苦瓜臉秒速淚崩的過程！▾▾▾

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點擊連結看全文：法國鬥牛犬｜以為裝監視器上班能看狗舉動 媽見牠苦瓜臉秒後悔

▼▼▼台灣網民自小給嫲嫲湊大，與嫲嫲感情極好。但自從她上年領養了一隻法鬥「豬豬」之後，嫲嫲從此「開口埋口都是狗」，眼中已經再沒有小饅頭。對於自己家中地位不保，她不禁慨嘆，自己已經失寵了。▼▼▼

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