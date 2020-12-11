雪橇犬下車後不肯入屋　心裡正咒罵　媽回頭見這幕愧疚：對不起你

有許多事情，單看表面未必能了解真相。 這天媽媽開車載雪橇犬回家，車子停好後雪橇犬也下車了，但就是怎樣也不肯走進屋裏。媽媽心急到叫喚了牠好幾次，但牠仍原封不動待在原地，這叫媽媽很是無語。

這件錯怪狗狗事件，發生在早幾天。事後媽媽把這故事分享出來，並表示愧疚，全都是自己錯了。

這天媽媽開車載着阿拉斯加雪橇犬「沒有門」回家，在把車子泊好，狗狗也下車後，她便走進屋裏。這時才發現狗狗沒有跟着她，反而是站在車子旁不動，就算叫喚牠的名字也沒有走進屋內。

當時媽媽心底裏暗罵了幾句，沒理牠便走進屋裏。結果，半小時後媽媽要出門取車，這時才發現雪橇犬還原封不動待在車邊，上前細看，才留意到牠沒有離開是有苦衷的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬門門有什麼苦衷，所以才遲遲也不沒有走進家裏】

+ 8 + 8 + 8

網民看到門門一臉委屈的樣子，都感到很是同情。「寶寶委屈寶寶不說」、「媽媽做錯事還在心底罵狗狗，一定要給肉肉賠罪」、「誤會人家了啦」、「好無辜的臉」、「只有小美哪夠，最少也要一隻烤雞才夠有誠意啊」、「竟然都沒有生氣～就這樣被困了半小時」、「怪可憐的說」。

同場加映：妹妹與雪橇犬感情實在太要好，堅持要入狗籠和狗狗一起睡！

這張溫馨的合照，來自日本網民@SAPPHIRE_HUSKY所分享。從相片中可看到，這快要1歲的西伯利亞雪橇犬Sapphire，與6歲的妹妹一起擠在狗籠裏。媽媽表示，雖然他們只是相處了幾個月，但感情進展得很快。這天妹妹嚷着要陪狗狗一起睡，更要媽媽幫忙拍下照片。於是，一張被網民稱為天使構圖的照片便誕生了！

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

+ 18 + 18 + 18

點擊連結看全文：【雪橇犬與妹妹擠狗籠同睡 溫馨畫面公開 網民：女友向男友撒嬌照】

同場加映：當這隻雪橇犬聽到一個關鍵字時，就會變臉發出吠叫還擊！

這隻生活在台灣台中的雪橇犬叫梗梗，是女孩子來的，今年已５歲。就像一般狗狗，梗梗不喜歡刷牙，不喜歡洗澡，因此每次要替牠清潔時，都令姐姐感到很是苦惱！這次便因姐姐說了一個關鍵字，令牠秒變臉更發出吠叫還擊！

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬梗梗聽到哪個關鍵字，會頓時大發脾氣頂嘴呢】

+ 24 + 24 + 24

點擊連結看全文：【雪橇犬│聽懂人話狗狗1個月沒洗澡 聽到媽說臭臭 竟然發爛駁嘴？】