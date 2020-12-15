唐狗天生破壞王家中屍骸遍野　媽想出這妙法　將家裏傷害減到最低

安息吧！出生於2020年12月6日，逝於2020年12月8日。 第一眼看到時有點嚇人，但仔細一看，原來媽媽指的，是被狗狗咬爛的玩具！這個可憐的玩具命運坎坷，來到家裏才不過兩天，便被狗狗咬得破爛，一命嗚呼了。

這隻喜歡咬東西破壞的狗狗叫王子麵，牠與媽媽生活在台灣，現在已1歲多，雖然來到家裏已大半年了，但愛咬東西破壞的本性依然未改。每件玩具到牠手裏，只是幾天時間便會摧毀，媽媽也表示心很累。但為免家裏其他東西遭殃，媽媽只好盡量提供玩具。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟媽媽想到用什麼方法，以免讓狗狗咬壞家裏其他東西】

媽媽接受《香港01》訪問時表示，王子麵真的很愛咬東西，雖然買了許多玩具給牠，但牠每次都瞬間破壞咬爛。有次只是關牠在房間，外出了10分鐘，回來時牠已在電線上尿尿，幾乎釀成火災。

【點擊圖片放大看，其他網民如何回應狗狗咬東西呢？原來大家都是同病相憐】

+ 8 + 8 + 8

雖然牠是如此頑皮，但仍無減媽媽對牠的愛。媽媽只好多買玩具，尤其是牠喜歡玩具相同的材質。另外，多帶牠外出去散步發洩精力，以減輕少家裏的東西被破壞。

同場加映：收養半年後的狗狗，可以是有很大轉變的！

台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

▾▾▾點撃圖片放大：看貴婦狗大變身▾▾▾

+ 3 + 3 + 3

點擊連結看全文：【領養狗】禿毛狗慘被割聲帶 好心人收養半年後發現撿到寶

同場加映：收養半年後的狗狗，這次連耳朵也大有改變！

台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

▾▾▾點撃圖片放大：看妹妹成長的萌照，內藏大量萌耳照片！▾▾▾

+ 10 + 10 + 10

點擊連結看全文：【萌寵充電站】小時候很正常 6個月大黑狗突然長出魔性耳朵