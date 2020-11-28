金毛尋回犬養大小白貓　貓貓行為令媽越覺得不對勁：牠失去靈魂

跨種族的友誼，真的是很奇妙。 這對貓狗好友感情十分要好，小白貓更是從小就由金毛照顧大的。牠們的媽媽更特意為毛孩創建了一個IG帳號，分享牠們生活點滴趣事。但有趣的是，媽媽在形容家中毛孩時，竟指家裏養了兩隻狗狗！

真的可用「披着貓皮的狗」來形容這隻小白貓！

寵主Taryn和Jenna Choquette本身養了一隻金毛尋回犬Brady，但在幾年前，在一個偶然的機會下，她們成了小白貓Tuukka的暫托家庭。



她們從沒想過，一貓一狗的組合會是如此融洽。本來應找人收養Tuukka，但最終還是把牠留下來。在金毛Brady的照顧下，貓咪Tuukka的行為舉止，也漸漸變得有點微妙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看故事，究竟貓咪Tuukka有什麼古怪行為，令媽媽覺得牠像一隻狗呢？】

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媽媽Taryn表示，表面上Tuukka是隻貓，但牠卻擁有狗狗般的靈魂。說家中養了兩隻狗狗，也沒有什麼違和感。因為當你呼喚牠們的名字時，Tuukka也會乖乖走出來。試問哪裏有貓咪，會聽到叫喚而有反應的？

網民表示Tuukka實在太可愛了，為何家中的貓咪不是如此！「別人家的貓就是長得不一樣」、「可以叫狗狗來我家，替我教教貓咪嗎？」、「會否只吃狗糧？」、「貓咪的靈魂去了哪裏」、「如果我家貓像狗般聽話便好了」。

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