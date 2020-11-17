愛寵離世後，很多主人都會選擇將骨灰放在家中，就像毛孩從來沒有離開一樣，永遠陪伴自己。 台灣有貓主早前在社交平台表示，家中8歲愛貓「里歐」因腎衰竭離世，令牠悲慟不已，主人瞞著長輩，將牠的骨灰長埋在房間陽台的盆栽下，用另一種方式留在自己身邊……

里歐是喜瑪拉雅貓混英國短毛貓的品種，樣子非常美麗。（受訪者提供）

台灣貓主陳先生接受《香港01》訪問時表示，里歐性格溫馴，平時很愛睡在爸爸的腳邊。里歐5歲時出現血尿，檢查後發現膀胱有腫瘤，當時醫生指情況不樂觀，建議為牠做尿道造口手術，惟主人擔心里歐撐不了大手術，會死在醫院，所以拒絕。自此里歐就因血尿問題，多次出入醫院，在鬼門關不停徘徊，令爸爸非常痛心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年初里歐再次病發，陳先生：「牠突然不吃不喝，肚子摸起來很冰冷，我原本想第二天早上帶牠去看獸醫，但牠情況惡化得很快，撐得不久，我寧願里歐在我的懷中死去，也不想牠死在醫院，所以就不帶牠看醫生。」最後，里歐撐了大約4小時就離世了。

陳先生一直把里歐當作兒子，火化後決定不理長輩反對，偷偷將骨灰埋在自己房間的盆栽中，讓里歐用另一種方式陪伴他，並許下最感人心願……

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在里歐剛離世的時候，陳先生每天都會對著桂花樹聊天：「我放不下牠，傷痛感越來越重，澆水時跟牠說話，能令我覺得牠還在我身邊。若有下輩子，我希望里歐能夠再當我的孩子，我一定會好好照顧牠，不會再讓牠這麼年輕就離開我。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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▼▼有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......▼▼

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